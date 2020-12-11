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Налоговая проверяет тех, кто жертвовал деньги партиям

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- Екатерина Улитина
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Правоохранительные органы и налоговая служба проверяют финансовые отчёты политических партий, участвовавших на выборах 4 октября. Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе круглого стола сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что финансовая прозрачность играет важную роль в проведении выборов. В этом году впервые на сайте ЦИК публиковались источники избирательных фондов и их расходы.

- Сейчас ведётся проверка некоторых жертвователей партий. Суммы, которые они жертвовали в партийные фонды, несопоставимы с доходами, которые они указывали в своих декларациях, - сказала Шайлдабекова.

Напомним, 4 октября прошли выборы в ЖК. Из-за многочисленных нарушений, партии и граждане потребовали отмены итогов голосования. Митинг 5 октября закончился захватом Белого дома.


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URL: https://www.vb.kg/395061
Теги:
выборы, нарушения, партии, Кыргызстан, ГНС, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (190 материалов)
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