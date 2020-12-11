Налоговая проверяет тех, кто жертвовал деньги партиям

Правоохранительные органы и налоговая служба проверяют финансовые отчёты политических партий, участвовавших на выборах 4 октября. Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе круглого стола сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что финансовая прозрачность играет важную роль в проведении выборов. В этом году впервые на сайте ЦИК публиковались источники избирательных фондов и их расходы.

- Сейчас ведётся проверка некоторых жертвователей партий. Суммы, которые они жертвовали в партийные фонды, несопоставимы с доходами, которые они указывали в своих декларациях, - сказала Шайлдабекова.

Напомним, 4 октября прошли выборы в ЖК. Из-за многочисленных нарушений, партии и граждане потребовали отмены итогов голосования. Митинг 5 октября закончился захватом Белого дома.