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ЦИК КР зарегистрировала агитгруппу "за" президентскую республику

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане появилась официальная агитационная группа за президентскую форму правления.

Накануне ЦИК зарегистрировала группу агитации на референдуме КР "За" (президентскую республику) за порядковым номером 5.

23 декабря 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обратилась с ходатайством о регистрации группа агитации "за" президентскую республику в составе 14 человек во главе с руководителем группы Медербеком Алиевым.

Состав группы:

1. Алиев Медербек Кубанычбеков (руководитель)

2. Токтобаев Болот Токтомушевич

3. Аманалиев Урмат Олжобекович

4. Шерипов Нурлан

5. Давлеталиев Задкар Джолдошбекович

6. Нурматов Темирбек Асанович

7. Сманалиев Кынатбек Мойнокович

8. Мамбеткадыров Айдарбек Абдыраевич

9. Турсунбаева Назира Сартбаевна

10. Кубатов Илим

11. Асанбаев Наралы

12. Бейшенбек кызы Асема

13. Ормонова Гульбара Зулпукаровна

14. Шаршеналиева Айжан Нурлановна.

Постановление принято Центризбиркомом, принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и проверке заявлений о регистрации групп агитации на референдуме Кыргызской Республики от 23 декабря 2020 года, в целях обеспечения гарантий соблюдения и реализации конституционных прав участников референдума, руководствуясь статьей 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

Ранее, напомним, ЦИК зарегистрировала группы агитации за парламентскую форму правления и против всех вариантов, представленных на референдуме, который состоится 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/395549
Теги:
выборы, президент, референдум, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (202 материалов)
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