В Кыргызстане 8 января будет нерабочим днем

Правительство приняло решение объявить 8 января нерабочим днем. Об этом сегодня, 24 декабря, в ходе заседания Совбеза заявил вице-премьер-министра и.о. премьер-министра Артем Новиков.

Данное решение связано с проведением досрочных выборов президента, назначенных на 10 января.

И.о. премьер-министра отметил, что в связи с ликвидацией формы №2, гражданам дается дополнительный день, чтобы они могли добраться до места прописки, чтобы проголосовать на выборах.

Таким образом, кыргызстанцы отдохнут три дня после Нового год - 1,2 и 3 января, а также 7 января (Рождество), 8, 9 и 10 января.