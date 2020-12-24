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В Кыргызстане 8 января будет нерабочим днем

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- Екатерина Улитина
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Правительство приняло решение объявить 8 января нерабочим днем. Об этом сегодня, 24 декабря, в ходе заседания Совбеза заявил вице-премьер-министра и.о. премьер-министра Артем Новиков.

Данное решение связано с проведением досрочных выборов президента, назначенных на 10 января.

И.о. премьер-министра отметил, что в связи с ликвидацией формы №2, гражданам дается дополнительный день, чтобы они могли добраться до места прописки, чтобы проголосовать на выборах.

Таким образом, кыргызстанцы отдохнут три дня после Нового год - 1,2 и 3 января, а также 7 января (Рождество), 8, 9 и 10 января.


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URL: https://www.vb.kg/395515
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Сюжет: Выборы-2020 (201 материалов)
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