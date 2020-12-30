Рашид Тагаев сошел с предвыборной гонки на пост Президента Кыргызстана

Кандидат в президенты Кыргызстана Рашид Тагаев отказался от участия в предвыборной гонке "по своим личным убеждениям". Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, выступив с обращением.

Ниже текст его заявления полностью:

"Уважаемые кыргызстанцы, соотечественники, дорогие друзья!

На пороге 2021й год, для граждан нашей страны, потрясенных событиями октября и на себе испытавших ужасающую пандемию коронавируса, мы с большими и светлыми надеждами смотрим на наступающий год, ожидая, что он принесет мир и спокойствие в наши семьи и дома.

Наша страна пережила тяжелые потери, и очень хочется надеяться, что будущее все же будет светлым, ведь главный потенциал, богатство и гордость нашей страны – это огромный человеческий ресурс, это люди, которые несмотря ни на что верят в лучшее и продолжают жить, работать, создавать семьи и строить будущее здесь, в Кыргызстане.

За время предвыборной агитации, мы с командой старались донести каждому гражданину ту правду, в которую верим сами и хотели бы, чтобы вера в справедливый, честный и независимый выбор нашего общего будущего, действительно будет оправдана с приходом достойного главы государства, который будет искренне работать во благо Кыргызстана.

Наша страна богата сильными и волевыми личностями, которые в разное время и на разных должностях помогали Кыргызстану становиться процветающим и развитым государством, и тем прискорбнее сейчас видеть, что нехватка профессиональных кадров и заботящихся о будущем страны патриотов, привела нашу страну в состояние стагнации и хаоса. За 30 лет независимости мы испытали и разные формы правления, и разного рода правителей, и на сегодняшний день имеем ту реальность, в которой приходится жить нам и нашим детям.

Будучи реалистом и все-таки где-то оптимистом, я с грустью отмечаю, что потребуется очень много усилий и времени, чтобы изменить вектор развития в положительную динамику роста, но я верю, это время обязательно наступит!

На пороге Нового года, хочу обратиться ко всем, кто знает меня давно, или узнал недавно, кто смотрел мои выступления, читал мои сообщения в социальных сетях и возлагал определенные надежды.

Дорогие друзья! Я вынужден сложить полномочия кандидата в Президенты Кыргызской Республики по своим личным убеждениям, которые далее не предоставляют возможности продолжать предвыборную борьбу. Я верю, что вы поддержите и это мое решение, как поддержали в самом начале мои намерения выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента страны.

Я остаюсь твердо убежденным в своих позициях человеком, продолжу работать во имя порядка и стабильности в нашей стране, ради ее процветания и развития. Я буду жить и работать в родной стране, здесь будут расти мои внуки и взрослеть мои дети. Но сегодня я считаю правильным поступить именно так, и я надеюсь на ваше понимание и поддержку.

Политическая повестка сегодня меняется с огромной скоростью, решения принимаются ситуативно, но я надеюсь, что когда обстановка в общем стабилизируется, я с вашей верой и поддержкой продолжу начатое – делать все возможное для того, чтобы каждый гражданин мог с гордостью говорить во всех уголках мира, что он из свободной, независимой, экономически стабильной и развитой страны под названием Кыргызстан! С огромным уважением, генерал-майор милиции Рашид Тагаев".

От редакции напомним, что выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.