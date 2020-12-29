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"ЦИК обязан официально подвести итоги выборов в Жогорку Кенеш 4 октября"

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- Оксана Гут
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ЦИК обязан официально подвести итоги выборов в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября. И если они вновь будут признаны недействительными, то вернуть партиям-участникам залог в 5 млн сомов. Таким мнением поделился экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Он напомнил, что 4 октября состоялись выборы в Жогорку Кенеш. Центризбирком признал итоги голосования недействительными и назначил на 20 декабря повторные выборы. Позднее суд отменил это решение, Центризбирком "опоздал" подать жалобу в Верховный суд.

"Таким образом суд вернул все на позиции 4 октября. Все партии вносили залог по 5 миллионов сомов. Этот залог ЦИК не возвращает, мол, нету закона. Понимаю, если это касалось бы денег бюджета. Но это деньги людей, внесённые как залог. Два вывода:

1. Итоги выборов до сих пор не подведены. Нет ни одного судебного акта о том, что был массовый подкуп. И формальных оснований для непризнания результатов голосования у ЦИК нет.

2. Суд отменил решение о назначении повторных выборов, но многие партии уже подали заявки на участие. Никто не может остановить выборный процесс. Должны быть очень веские основания. Суд лишь указал на то, что ЦИК не подвёл итоги голосования 4 октября", - пишет на своей странице в Facebook Исхак Масалиев.

И резюмирует - ЦИК обязан официально подвести итоги голосования 4 октября.

"И если снова признают выборы несостоявшимися вернуть залог, ибо в этом вопросе речь идёт о чужих деньгах. Вот ещё одно нарушение законов", - отмечает экс-парламентарий и добавляет: будет рад, если кто-то аргументировано объяснит, что он не прав.


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URL: https://www.vb.kg/395673
Теги:
выборы, закон, нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Исхак Масалиев, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (204 материалов)
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