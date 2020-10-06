ЦИК КР признал итоги выборов в Жогорку Кенеш недействительными

Центризбирком Кыргызстана признал итоги выборов депутатов в 7 созыв Жогорку Кенеша недействительными.

"ЦИК 11-тью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", - написала в соцсетях член ЦИК КР Гульнара Джурабаева.

Ранее член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщала о заседании комиссии по вопросу аннулирования результатов голосования по выборам. Она высказалась "за" это решение, "учитывая, что наши граждане не доверяют итогам выборов, учитывая первоначальные манипуляции формой-2 и использование административного ресурса и подкупа голосов".