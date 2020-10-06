Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

ЦИК КР признал итоги выборов в Жогорку Кенеш недействительными

280  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центризбирком Кыргызстана признал итоги выборов депутатов в 7 созыв Жогорку Кенеша недействительными.

"ЦИК 11-тью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", - написала в соцсетях член ЦИК КР Гульнара Джурабаева.

Ранее член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщала о заседании комиссии по вопросу аннулирования результатов голосования по выборам. Она высказалась "за" это решение, "учитывая, что наши граждане не доверяют итогам выборов, учитывая первоначальные манипуляции формой-2 и использование административного ресурса и подкупа голосов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392713
Теги:
выборы, митинг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (145 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  