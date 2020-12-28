Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 94,6 млн сомов

Кандидаты в президенты уже успели потратить на предвыборную агитацию в целом 94,6 млн сомов. Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря на основе банковских сведений.
1. Жапаров Садыр Нургожоевич
Поступило: 51 млн 461 тыс сомов
Израсходовано: 50 млн 439 859 сомов;
2. Исаев Канатбек Кедейканович
1 млн 237 тыс сомов
1 млн 165 815 сомов;
3. Арстанбек Мыктыбек
1 млн 117 тыс сомов
1 млн 115 750 сомов;
4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна
1 млн 128 650 сомов
1 млн 20 тыс 370 сомов;
5. Ташов Имамидин Асамидинович
4 млн 924 600 сомов
3 млн 685 510 сомов;
6. Тагаев Рашид Бакирович
3 млн 722 500 сомов
3 млн 156 577 сомов;
7. Сегизбаев Абдил Кенешевич
3 млн 759 910 сомов
3 млн 632 305 сомов;
8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
2 млн 627 100 сомов
2 млн 612 826 сомов;
9. Касенов Аймен Абдыталипович
3 млн 572 805 сомов
3 млн 506 593 сомов;
10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич
1 млн 387 250 сомов
1 млн 343 950 сомов;
11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович
3 млн 337 850 сомов
2 млн 827 816 сомов;
12. Абакиров Эльдар Курманбекович
1 млн 551 943 сомов
1 млн 502 831 сомов;
13. Асанов Курсан Сатарович
2 млн 571 676 сомов
2 млн 424 702 сомов;
14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
2 млн 285 тыс сомов
1 млн 577 781 сомов;
15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович
2 млн 338 тыс сомов
2 млн 316 293 сомов;
16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич
1 млн 419 020 сомов
1 млн 350 465 сомов;
17. Тольбаев Бабыржан Латиханович
14 млн 224 572 сомов
9 млн 264 488 сомов;
18. Иманалиев Каныбек Капашович
1 млн 797 568 сомов
1 млн 696 815 сомов.
Итого: 104 млн 463 444 сомов, израсходовано в целом: 94 млн 640 746 сомов.
В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.