Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 94,6 млн сомов

Кандидаты в президенты уже успели потратить на предвыборную агитацию в целом 94,6 млн сомов. Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 25 декабря на основе банковских сведений.

1. Жапаров Садыр Нургожоевич

Поступило: 51 млн 461 тыс сомов

Израсходовано: 50 млн 439 859 сомов;

2. Исаев Канатбек Кедейканович

1 млн 237 тыс сомов

1 млн 165 815 сомов;

3. Арстанбек Мыктыбек

1 млн 117 тыс сомов

1 млн 115 750 сомов;

4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

1 млн 128 650 сомов

1 млн 20 тыс 370 сомов;

5. Ташов Имамидин Асамидинович

4 млн 924 600 сомов

3 млн 685 510 сомов;

6. Тагаев Рашид Бакирович

3 млн 722 500 сомов

3 млн 156 577 сомов;

7. Сегизбаев Абдил Кенешевич

3 млн 759 910 сомов

3 млн 632 305 сомов;

8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

2 млн 627 100 сомов

2 млн 612 826 сомов;

9. Касенов Аймен Абдыталипович

3 млн 572 805 сомов

3 млн 506 593 сомов;

10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

1 млн 387 250 сомов

1 млн 343 950 сомов;

11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович

3 млн 337 850 сомов

2 млн 827 816 сомов;

12. Абакиров Эльдар Курманбекович

1 млн 551 943 сомов

1 млн 502 831 сомов;

13. Асанов Курсан Сатарович

2 млн 571 676 сомов

2 млн 424 702 сомов;

14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

2 млн 285 тыс сомов

1 млн 577 781 сомов;

15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович

2 млн 338 тыс сомов

2 млн 316 293 сомов;

16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич

1 млн 419 020 сомов

1 млн 350 465 сомов;

17. Тольбаев Бабыржан Латиханович

14 млн 224 572 сомов

9 млн 264 488 сомов;

18. Иманалиев Каныбек Капашович

1 млн 797 568 сомов

1 млн 696 815 сомов.

Итого: 104 млн 463 444 сомов, израсходовано в целом: 94 млн 640 746 сомов.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.