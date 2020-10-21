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Повторные выборы в Жогорку Кенеш состоятся 20 декабря

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- Екатерина Улитина
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Повторные выборы в Жогорку Кенеш состоятся 20 декабря. Решение сегодня, 21 октября, принято на заседании Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК отмечают, что в настоящее время в республике вносятся изменения в избирательное законодательство с целью усовершенствовать выборный процесс.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша. Результаты выборов отменили в связи с массовыми протестами, которые начались на следующий день после голосования. Политические партии и избиратели обвинили три партии, которые набрали большинство голосов в массовом подкупе избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/393329
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (149 материалов)
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