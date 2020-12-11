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В Кыргызстане отсканировали 322 866 записей акта о смерти

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- Мария Стрельцова
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Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС до конца 2020 года завершит полную инвентаризацию и оцифровку актов регистрации смерти за период с 1982 по 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба ГРС при правительстве КР.

На сегодняшний день уже отсканировано 322 866 записей акта о смерти, кроме этого также подлежит работа по оцифровке ещё 320 440 единиц.

"Необходимо оцифровать около 10 миллионов актовых записей, но из-за пандемии пришлось подкорректировать планы по открытию Центра оцифровки данных", - отметил заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов.

Процесс оцифровки данных ЗАГС началась в 2014 году с запуском АИС "ЗАГС". Работа проходит поэтапно: с 2014 по 2016 год были оцифрованы более 1 миллиона актовых записей за период с 2004 по 2015 год. В 2019 году оцифровали более 300 тысяч актовых записей за декаду с 1993 по 2003 года.


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URL: https://www.vb.kg/395064
Теги:
ГРС, загс, смертность, Кыргызстан
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