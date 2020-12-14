Жанар Акаев: Минэконом выступил за то, чтобы Кыргызстан оставался "свалкой"

Министерство экономики КР инициировало продление сроков вступления в силу технического регламента Таможенного союза по контролю качества бензина и дизельного топлива в стране. Министерство выступает за то, чтобы Кыргызстан продолжал использовать некачественный бензин и оставался "свалкой мусора". Об этом в социальных сетях написал депутат Жанар Акаев.

Депутат возмущен тем, что в то время как Бишкек задыхается из-за ядовитого смога, Министерство экономики лоббирует документ, который позволит использовать в Кыргызстане менее качественное и экологическое топливо до 2023 года.

"Вам необходимо знать истинные намерения правительства в борьбе с загрязнением воздуха! Бишкек - ​​один из самых загрязненных городов мира. Не в силах избавиться от черного дыма, в правительстве тайно лоббируют еще один вредный проект, направленный против здоровья людей...Интересно, что обсуждение этого проекта завершится 24 января 2021 года. В то же время документ сложно найти на сайте Минэкономики. Думаю, это не совпадение, это был преднамеренный поступок. Они пытаются протолкнуть документ в пользу горстки людей, а не широкой общественности", - пишет Жанар Акаев.

Депутат отмечает, что если предложенный Министерством экономики законопроект будет принят кыргызстанцы смогут приобрести экологичное топливо и снизить вредное воздействие на окружающую среду лишь в 2023 году.

Отметим, Бишкек вошел в список самых загрязненных городов мира. Основные причины отравления окружающей среды - отопление с использованием угля на ТЭЦ Бишкека и в частном секторе, автомобильный транспорт и нарушения продуваемости городских улиц из-за хаотичной городской застройки.