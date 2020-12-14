В Кыргызстане в канун Нового года 31 декабря свадьбу сыграют 9 пар

Под занавес уходящего года 20.12.2020 года в Кыргызстане решили скрепить узами брака 43 пары. Самый большой "наплыв" в Бишкеке. В этот счастливый день 34 пары узаконят свои отношения. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

В Нарынской и Иссык-Кульской областях по три пары. Всего по регионам 9 пар узаконят свои отношения в символичную дату.

В канун Нового года 31.12.2020 года подали заявления на регистрацию брака – 9 пар.

Из них:

Бишкек – 3;

Чуйская область – 3 пары;

Нарынская область – 2 пары;

Ош - 1 пара.

Красивая дата 12.12.2020 года не вызвала большого ажиотажа. В этот день по Кыргызстану зарегистрировали свой брак всего – 43 пары.

Красивые даты всегда пользуются большим спросом у молодоженов. Многие верят в магию цифр. Подобный ажиотаж на "счастливые" даты наблюдается каждый год.

10 октября 2020 года (10.10.2020) по Кыргызстану было зарегистрировано – 92 пары;

20 октября 2020 года (20.10.2020) по стране связали свои узы – 222 пары;

19 октября 2019 года (19.10.2019) по Кыргызстану было зарегистрировано – 62 пары;

19.12.2019 узаконили свои отношения - 203 пары;

31.12.2019 года по Кыргызстану образовалось 33 семьи.