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В Санкт-Петербурге отдали дань памяти Айтматову

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге состоялось возложение цветов к бюсту Чингиза Айтматова, установленному здесь в Российской национальной библиотеке. Дань памяти выдающемуся писателю и общественному деятелю была отдана в связи с очередной, 92-й годовщиной со дня его рождения.

Бюст Айтматова был подарен библиотеке несколько лет назад Жогорку Кенешем и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Цветы возложила группа кыргызстанцев во главе с полномочным представителем Жогорку Кенеша в МПА СНГ Нурбеком Сатвалдиевым.

"Чингиз Айтматов, - отметили в МПА, - выдающийся прозаик, чье неповторимое и многообразное творчество вышло за рамки национальной литературы, став мировым достоянием. Айтматов писал об отношениях человека и природы, об угрозах, стоящих перед нашей планетой, о поисках смысла жизни, о великом значении памяти, совести и любви. "Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, - выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия - изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день".

В МПА СНГ рассказали, что на протяжении многих лет она выставки и чтения, посвященные творчеству Чингиза Айтматова. В 2013 году по предложению Жогорку Кенеша Ассамблея учредила премию имени Айтматова, которая с тех пор ежегодно вручается видным деятелям культуры и искусства стран Содружества. В этом году решением Совета МПА СНГ премии был удостоен литературовед, писатель, заслуженный деятель культуры Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси Владимир Гниломедов.


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URL: https://www.vb.kg/395139
Теги:
памятник, Россия, Чингиз Айтматов
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