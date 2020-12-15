ГКНБ: 6 сотрудникам СКМ УВД Ошской области продлена мера пресечения

Решением Ошского городского суда 6 задержанным сотрудникам СКМ УВД Ошской области, подозреваемым по факту смерти гражданина К.у.М., 1994 г.р. в административном здании УВД Ошской области, продлена мера пресечения в виде содержания под стражу до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, что следственными органами ГКНБ расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.143 (Пытки) Уголовного кодекса КР.

В рамках указанного досудебного производства 19 ноября 2020 года по подозрению вышеуказанному преступлению 6 сотрудников СКМ УВД Ошской области были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.