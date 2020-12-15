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ГКНБ: 6 сотрудникам СКМ УВД Ошской области продлена мера пресечения

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- Бакыт Басарбек
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Решением Ошского городского суда 6 задержанным сотрудникам СКМ УВД Ошской области, подозреваемым по факту смерти гражданина К.у.М., 1994 г.р. в административном здании УВД Ошской области, продлена мера пресечения в виде содержания под стражу до конца срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, что следственными органами ГКНБ расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по ст.143 (Пытки) Уголовного кодекса КР.

В рамках указанного досудебного производства 19 ноября 2020 года по подозрению вышеуказанному преступлению 6 сотрудников СКМ УВД Ошской области были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/395140
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, пытки, Кыргызстан
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