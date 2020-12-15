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В ID-карты кыргызстанцев включена графа об этнической принадлежности

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- Оксана Гут
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В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызской Республики включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков.

В пресс-служба правительства отмечают, что изменения введены в целях реализации решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

Согласно вышеуказанному решению, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики признала не указание графы "этническая принадлежность" в идентификационной карте – паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики, противоречащим статье 38 Конституции Кыргызской Республики. То есть, нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности.

Теперь, согласно принятому решению, граждане Кыргызской Республики по желанию могут указывать в ID-карте национальность.


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URL: https://www.vb.kg/395167
Теги:
Конституционная палата, паспорт, правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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