В ID-карты кыргызстанцев включена графа об этнической принадлежности

В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызской Республики включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков.

В пресс-служба правительства отмечают, что изменения введены в целях реализации решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики.

Согласно вышеуказанному решению, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики признала не указание графы "этническая принадлежность" в идентификационной карте – паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики, противоречащим статье 38 Конституции Кыргызской Республики. То есть, нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности.

Теперь, согласно принятому решению, граждане Кыргызской Республики по желанию могут указывать в ID-карте национальность.