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Камчыбек Ташиев начал судебную реформу с "комбайнера" Осмоналиева

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- Анвар Ажиев
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Арест судьи Верховного суда коллегии по гражданским и экономическим делам Камиля Осмоналиева – это первая ласточка борьбы с коррумпированностью судебной системы и начала ее реального реформирования, иницированного новыми, постреволюционными властями.

Сам Камиль Осмоналиев когда-то выступал в СМИ, как эксперт по судебной реформе. В 2011 году он давал советы о том, как эффективно бороться с коррупцией.

- Надо начинать с себя. Не давайте никому взяток, и вы убедитесь, что ваше дело все равно будет рассмотрено по закону, - говорил он в интервью одному из государственных изданий.

Объяснял Осмоналиев и провалы предыдущих попыток реформирования судебной системы. По его мнению, виной всему "нарушение принципа разделения властей". Иначе говоря, проблема не в самих судьях, а в том, что семейно-клановые режимы – на тот момент были только акаевский и бакиевский – подминали под себя суды и мешали им работать честно.

К слову, самому Камилю Осмонолиеву давление режимов нисколько не мешало. Даже наоборот. При Курманбеке Бакиеве судья сделал стремительную и очень успешную карьеру. В 2000-2001 годах возглавлял отдел Судебного департамента Кыргызской Республики, а затем делал карьеру в Джалал-Абадской области, где до 2009 года работал сначала судьей местного Арбитражного суда, потом судьей областного суда и зампредом областного суда. Затем в его карьере произошел головокружительный скачок – областной зампред шагнул прямиком в судьи Верховного суда республики.

Осмоналиев прогнулся под правящую верхушку? Или власть по неведомым причинам решила держать в высших кругах судебной системы честного человека?

Так или иначе, но "поднялся" судья именно при Бакиеве. К слову, после апрельской революции он председательстовал по делам, связанным с имуществом клана. Например, по делу о законности банкротства ОАО "Кристал". В прошлом году АКС ГКНБ установил, что в этом предприятии имеются активы бывшего заместителя руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям Алексея Елисеева идолжностные лица департамента по делам банкротства Минэкономики КР во время проведения процедуры специального администрирования предпринимали попытки вывести в пользу него более 120 миллионов сомов.

Сейчас вот выясняется, что быть "честным как Камиль Осмоналиев" не только полезно для карьеры, но и очень выгодно. У судьи имеется шикарная недвижимость, коммерческие объекты и люксовые автомобили.

Откуда такие богатства? Неужели все это можно приобрести на судейскую зарплату? Скорее всего, эти роскошества объясняются нетрудовыми доходами. Не даром же, Камиля Осмоналиева считают "главным разводилой" Верховного суда, и через него негласно решаются все "нужные" вопросы по судебным процессам. Таких как он, в профессиональных кругах называют "комбайнерами" - деньги они косят, как зерноуборочные машины.

Надо отметить, официально свое имущество Камиль Осмоналиев не декларировал. За что в мае этого года получил от Дисциплинарной комиссии при Совете судей аж предупреждение. Так прежние власти "боролись с коррупцией".


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URL: https://www.vb.kg/395173
Теги:
Верховный суд, коррупция, суд, Кыргызстан, Арест, ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров
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