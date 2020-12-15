Генерал Омурзаков о службе, задержании брата и верховенстве закона

Время расставит все по местам, история рассудит, как говорили наши предки, правда гнется, но не ломается. Я работал в оперативных службах в течение многих лет, и могу сказать, что держать своё слово, справедливость, сдержанность бесспорно хорошие качества, и я придерживаюсь этой позиции. Об этом VB.KG сообщил генерал-майор милиции Суюн Омурзаков.

Он отметил, что, несмотря на противоречивую информацию, между ним и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым нет личных никаких разногласий.

- У нас хорошие отношения, мы оба носим погоны. К тому же, государственные интересы выше личных. Что касается моего брата Улука, которого недавно задержали, то, я уверен, что по данному факту будет справедливое расследование. Конечно, я выражаю глубокую признательность тысячам соотечественников, которые сейчас оказывают мне моральную поддержку. Честно говоря, о том, что были проведены акции в поддержку моего брата, я узнал позже. Но мы не должны идти этим путем. Это рискованно, могут быть провокации. Во главу угла нужна всегда ставить государственную политику и законность. Конечно, у Улука есть авторитет в Ошской области, он добился уважения, имеются сторонники. Я вовсе не верю, что он пошел преступным путем. Поэтому я ожидаю справедливого расследования, - подчеркивает Омурзаков.

Он акцентировал, что как представитель правоохранительной системы, проработавший тридцать лет на переднем крае борьбы с преступностью, против проведений подобных акций.

- Мы не должны поддаваться провокациям. Но государственная власть также не должна нарушать свои законы, неверно принятые решения приводят к народным волнениям. Безопасность общества я ставлю выше всего, все должно решаться справедливо и законным путем. Я работал добросовестно и буду дальше работать, если мне будет оказано доверие. Я считаю себя одним из тысяч патриотов кыргызского народа, - добавил генерал Омурзаков.

Напомним, Улук Омурзаков, прокурор Ошской областной прокуратуры - родной брат замглавы МВД Суюна Омурзакова был задержан сотрудниками ГКНБ 12 ноября по подозрению в организации рейдерского захвата компании "Жол-Чырак и Ко". Вместе с прокурором силовики задержали четырех человек из спортклуба "Мухаммед-Умар", которые препятствовали "законным владельцам месторождения войти на их предприятие".

Спустя пять дней его сторонники организовали пресс-конференцию и потребовали его скорейшего освобождения. Они сообщили, что, если их требования не будут выполнены в течение недели, то "поднимется молодежь" и "что-нибудь произойдет".

Суюн Омурзаков с 22 февраля 2013 года - начальник Главного управления МВД Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области.

С 9 июня 2016 года - первый заместитель министра внутренних дел КР. Его авторитет в правоохранительных органах, по мнению сотрудников, достаточно высок.