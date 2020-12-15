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Сотрудники ГКДР КР прошли тренинги по конфликто-чувствительности

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 15 декабря завершился недельный тренинг для тренеров по вопросам религиозной сферы, целью которого было повышение потенциала сотрудников ГКДР КР и ГАМСУМО при Правительстве КР по вопросам конфликто-чувствительности, анализа конфликта, медиа грамотности и гендерной чувствительности. Все полученные знания участники тренингов смогут применить на практике в работе по вопросам религии. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"В настоящее время идет завершение реализации "Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2014-2020 годы", и сейчас мы видим, что к началу разработки новой концепции необходимо институциональное повышение потенциала государственного органа с учетом вызовов современности; к примеру, нужно иметь навыки конфликто-чувствительности в работе, овладение навыками медиа и современными IT-технологиями, также механизмы ведения работы с учетом условий пандемии COVID-19",- прокомментировала мероприятие заведующая отделом аналитики ГКДР КР Гульназ Исаева.

Тренинги для тренеров проходят в рамках проекта International Alert "Реагирование на COVID-19 с участием религиозных сообществ", финансируемого правительством Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/395184
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
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