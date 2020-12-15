В Москве кыргызстанец получил большой срок за хулиганство и убийство

Московский городской суд определил наказание 21-летнему гражданина Кыргызстана Нурболоту уулу Ырысбеку за совершение тяжких преступлений. Обвинения ему были предъявлены по статьям "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.

По информации СМИ, инцидент произошел 19 июня 2019 года. Кыргызстанец вместе с двумя своими знакомыми отдыхал в одном из кафе на востоке Москвы, где и спровоцировал конфликт с посетителями, начав нецензурно выражаться. Разбирательство продолжилось уже на улице и приняло серьезный оборот.

"Приискав палки и ножи, которые намеревались использовать в качестве оружия, обвиняемый и его соучастники, а также другие участники конфликта переместились на детскую площадку около одного из жилых домов вблизи кафе, дополнительно вооружившись пустыми стеклянными бутылками и камнями. Высказывая угрозы применения насилия, Ырысбек и его знакомые стали бросать в других людей бутылки, камни и палки", - сообщили в прокуратуре Москвы.

Втянутые в конфликт люди побежали по подземному пешеходному переходу к станции метро "Электрозаводская".

"Воспользовавшись моментом, Ырысбек беспричинно, из хулиганских побуждений нанес одному из убегавших удар ножом в область груди, от которого тот скончался. Затем он дважды ударил ножом еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью", - рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил кыргызстанца к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении других подельников выделено в отдельное производство.