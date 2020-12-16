В КР новые биометрические паспорта внедрят в первом полугодии 2021 года

Государственная регистрационная служба получила сигнальные образцы нового биометрического общегражданского паспорта. Начата работа по тестированию качества бланков, защитных элементов и дизайна.

В ведомстве напомнили, что 29 мая 2020 года между ГРС и компанией-победителем Mühlbauer ID Services GmbH (Германия) был подписан контракт на поставку бланков электронных паспортов.

"Основным преимуществом новых электронных паспортов является использование более 30 современных элементов защиты, наличие электронного чипа на обложке паспорта, современные материалы и лазерная технология нанесения персональной информации", - отмечают в ГРС.

Внедрение новых паспортов запланировано на первое полугодие 2021 года.

Описание

Страницы общегражданского паспорта, предназначенные для проставления виз иностранного государства, отметок пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении государственной границы, отметок дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызской Республики о постановке на консульский учет или снятии с консульского учета, содержат в себе уникальные изображения символов регионов Кыргызской Республики.

В частности: размещены рисунки Кыргызского национального исторического музея на площади Ала-Тоо в городе Бишкек, памятника богатырю Манасу, музея-комплекса, расположенного на горе Сулайман-Тоо в городе Ош, цветка "Айгуль", по легенде являющегося символом Баткенской области, каскада гидроэлектростанций расположенных в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, архитектурного комплекса Таш-Рабат, расположенного в Нарынской области, памятника-кумбеза богатырю Манасу в Таласской области, архитектуному памятнику Бурана близ города Токмок Чуйской области, жемчужины Кыргызской Республики озера Иссык-Куль и величественных гор Тенир-Тоо в Нарынской области, также имеются изображения животных занесенные в Красную книгу и обитающие на территории Кыргызской Республики.

Также, на внутренней стороне задней обложки общегражданского паспорта размещено небольшое изображение административно-территориальной карты Кыргызской Республики.