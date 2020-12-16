В штабе Калмаматова не подтвердили бунт сотрудников

В избирательном штабе кандидата в президенты Бактыбека Калмаматова опровергли информацию о том, что сотрудники штаба ушли от него в знак протеста. Об этом редакции VB.KG сообщил уполномоченный представитель Калмаматова Мирбек Мойдунов.

По его словам, не исключено, что они подадут в суд на те СМИ, которые подали такую информацию.

- Мы не потерпим такого рода дискредитацию. У нас все в порядке, все сотрудники работают, и мы пойдем до конца, - сказал он.

Отметим, ранее отечественные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники избирательного штаба Калмаматова покинули его.