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В штабе Калмаматова не подтвердили бунт сотрудников

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- Бакыт Басарбек
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В избирательном штабе кандидата в президенты Бактыбека Калмаматова опровергли информацию о том, что сотрудники штаба ушли от него в знак протеста. Об этом редакции VB.KG сообщил уполномоченный представитель Калмаматова Мирбек Мойдунов.

По его словам, не исключено, что они подадут в суд на те СМИ, которые подали такую информацию.

- Мы не потерпим такого рода дискредитацию. У нас все в порядке, все сотрудники работают, и мы пойдем до конца, - сказал он.

Отметим, ранее отечественные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сотрудники избирательного штаба Калмаматова покинули его.


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URL: https://www.vb.kg/395212
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, скандал, СМИ
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