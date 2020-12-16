Болот Мотукеев предложил способ, как заставить всех в КР заниматься спортом

Доктор социологических наук, кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР по борьбе и самбо Болот Мотукеев издал монографию под названием "Критика существующей практики организационно- управленческих решений имеющихся проблем и предлагаемая нами концепция по их преодолению в сфере физкультурно- спортивной деятельности".

Мотукеев с цифрами и фактами на руках резко критикует нынешнюю систему управления физкультурой и спортом в нашей стране. Он пишет, что если еще 5-6 лет назад 35 процентов детей младших классов Бишкека имели искривление позвоночного столба, то сегодня уже 57-60 процентов. Почти половина старшеклассников освобождена от уроков физкультуры по состоянию здоровья и имеют 2-3 хронических заболевания. Ссылаясь на статистические данные, Болот Мотукеев утверждает, что еще в 2019 году было проведено операций на сердце больше чем в 2018 году на 44 процента. Средняя продолжительность жизни в Кыргызстане сейчас составляет 69 лет, а во многих государствах Европы - 80-82 года. В тоже время ежегодно увеличивается оборот лекарственных средств на 44 процента.

Как пишет далее Мотукеев, Государственное агентство по молодежной политике, физической культуре и спорту уверяет граждан нашей страны, что что число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, за последние годы увеличилось с 6 процентов до 25. Но эти цифры, по его мнению, не соответствуют действительности, потому как Госагентство ставит в ряды активных физкультурников и тех людей, кто один-два раза в год принимает участие в праздничных забегах и эстафетах.

Далее Болот Мотукеев подробно остановился на проблемах большого спорта в нашей стране. Автор монографии утверждает, что на подготовку спортсмена международного класса в других странах тратится от 800 тысяч долларов до миллиона.Скудный бюджет Госагентства расходуется далеко не рационально.Спортивные чиновники, убежден Мотукеев, должны находить одаренного (а их не так много) спортсмена и именно на него тратить все необходимые средства. Спортивному вундеркинду можно устанавливать стипендию до 10 тысяч долларов в месяц, но с условием, что он будет ежегодно улучшать свои достижения.Молодой талант эти деньги начнет использовать рационально. Например, юный боксер потратит их на прохождение стажировки у лучших кубинских тренеров, ведь в этой стране ежегодно воспитывается по несколько чемпионов мира по боксу. Начинающие юные борцы могут заниматься в Дагестане, где местная школа вольной борьбы не знает себе равных во всем мире.

Госагентство по спорту, как говорит Мотукеева, тратит деньги неэффективно, вкладывает их в весьма посредственных атлетов.

После Пекинской Олимпиады с 2008 года государство выделило физкультурно - спортивной отрасли 125 миллионов долларов. На эти деньги можно было бы воспитать 125 чемпионов Олимпийских игр и чемпионатов мира. "Но их нет, - пишет далее Мотукеев, - потому что тогда руководители нашего спортивного ведомства и их кураторы не получат свои коррупционные доходы - а это составляет около 55 процентов бюджетных средств Госагентства".

Далее Болот Мотукеев раскрывает схемы увода государственных средств в карманы чиновников. Он пишет о том, что республиканские СДЮШОР не подготовили за последние годы ни одного чемпиона мира, а 90 процентов тренеров в этих специализированных учебных заведениях не работают вообще, а только числятся в них. Очень часто тренеры в своих отчетах пишут, что в учебно-тренировочных сборах принимали участие 20 и более человек, а на самом деле их было 10-15.Приводит автор монографии и другие убийственные данные. И им веришь, потому что он сам работал в свое время заместителем директора Госагентства по спорту, знает все проблемы этого ведомства изнутри.

Болот Мотукеев предлагает коренным образом изменить систему управления физической культурой и спортом. По его мнению, занятия спортом и физкультурой должны стать социальным лифтом для каждого кыргызстанца. Выпускник средней школы, успешно сдавший все нормативы по физкультуре, зачисляется в ВУЗ на бюджетное отделение. Студент, защищающий на универсиадах спортивную честь своего университета, освобождается от оплаты за учебу, получает премии от его руководства. Чиновник регулярно принимающий участие в спартакиадах, быстрее остальных продвигается по служебной лестнице, а военнослужащий - спортсмен досрочно демобилизуется. Но для реализации этой идеи, конечно же, нужна законодательная база.

Теперь главное: человек, решивший активно заниматься спортом, будет ходить в платные секции. По самым приблизительным подсчетам, укреплять свое здоровье и участвовать в любительских турнирах будут вынуждены четыре миллиона кыргызстанцев. И если каждый из них заплатит за платные тренировки по тысячи сомов в месяц, то спортклубы получат в общей сложности 3 миллиарда сомов. За год эта сумма возрастет многократно. Немаловажная деталь: спортклубы будут работать при федерациях. Следовательно, федерации будут тратить деньги на оздоровление людей и воспитание чемпионов. И тогда спорт, по мнению Мотукеева, не будет нуждаться в государственном финансировании, а сам будет оказывать поддержку медицине, образованию и другим отраслям.