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Правительство не в силах потушить городскую свалку в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Правительство старается, но не может потушить городскую свалку в Бишкеке. Об этом сегодня, 16 декабря, на заседании Жогорку Кенеша заявил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

В ходе обсуждения экологической обстановки в Бишкеке и Чуйской области депутат Дастан Бекешев поинтересовался у членов правительства когда будет потушена городская свалка.

- Круглый год тлеет огромная свалки вблизи Бишкека. Вы ее тушите?

- Мы стараемся, но это не в наших силах, - сказал вице-премьер-министр КР Равшан Сабиров.

Он добавил, что правительственная делегация ездила в Японию и получила согласие на реализацию пилотного проекта по экологии в Бишкеке. Финансирование составит $70 млн.

Отметим, Бишкек выбился в лидеры антирейтинга самых грязных городов мира.


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URL: https://www.vb.kg/395221
Теги:
Дастан Бекешев, Равшан Сабиров, экология, Кыргызстан
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