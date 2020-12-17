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Илим Карыпбеков: Мэр Оша Сарыбашев превзошел "потолок" Мырзакматова

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- Бакыт Басарбек
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Нынешний мэр Оша Таалайбек Сарыбашев превзошел по достижениям экс-градоначальника южной столицы Мелиса Мырзакматова. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился экс-глава КТРК Илим Карыпбеков.

По его словам, Сарыбашев хороший хозяйственник, но PRщик слабоватый.

"Мырзакматов оказался не только хорошим мэром, но и PRщиком талантливым. Все только и говорили о том, как меняется Ош. Ош действительно менялся, вопросов нет, и роль Мырзакматова надо отметить, он многое смог сделать. И когда его "ушли", я если честно думал что все, его "потолок" никто не осилит и уже все последующие будут в тени Мырзакматова, тем более новый, какой-то неизвестный Таалайбек Сарыбашов пришедший вместо него. В этом уходящем году я был в Оше в разное время в совокупности около полугода. Ош прекрасный город! Уютный, чистый, аккуратный, удобный для проживания. Летом Ак-Бура прохладу дает, а зимой отгоняет смог и не так задымлено, как в Бишкеке последние три года. Беговые и велосипедные дорожки вдоль Ак-Буры, зелено, много парков, люди, молодежь вечерами гуляет толпами. Я катался исключительно на велосипеде и кайфовал. В общем Ош никак не отстает от столицы и уже невозможно назвать его вторым городом после Бишкека, а в некоторых местах даже лучше, чем столица. И вот главное этот неизвестный на страну Сарыбашов превзошел "потолок" Мырзакматова однозначно! Он оказался одним из лучших хозяйственников в стране, но PRщиком намного хуже, чем Мырзакматов. Он реально пашет днем и ночью, но скромный, молчаливый, меньше говорит, больше делает это про него. Узнав о нем больше порадовался за ошан, что место Мырзакматова занял достойный человек", - написал Карыпбеков.

Бывший глава КТРК подчеркнул, что даже сами жители Оша не захотели отдавать своего мэра.

"Октябрьские события в Бишкеке неминуемо должны были волной прокатиться и дойти до Оша, дошли. Помните на площадь вышли около 100 человек и пытались убрать в первую очередь мэра? Мэр Сарыбашов ушел сам, но он не возвратился через несколько дней как Азиз Суракматов, а на следующий же день толпа горожан, намного превосходящая митингующих, привела мэра и посадила на место, где он до сих пор сидит. Потому что авторитет Сарыбашова в Оше на сегодняшний день непререкаем, и горожане реально любят его. А еще, такое небольшое кыстырма, в отличие от некоторых, не буду показывать пальцем, Сарыбашов не вмешивался ни в местные выборы в начале года, ни в скандальные выборы ЖК, это тоже факт. По крайней мере не бегал в штабы ночами и не создавал собственный штаб, лоббируя "своих" кандидатов", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/395232
Теги:
Мелис Мырзакматов, Ош, Кыргызстан, мэр, Таалайбек Сарыбашов, Илим Карыпбеков
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