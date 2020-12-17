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Приближенный "Дженго" устроился в мэрию Оша по поддельным документам

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- Оксана Гут
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По факту подделки документов задержан Саркарбаев Кылычбек. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ КР в ходе проведенной проверки законности выдачи общенационального паспорта гражданина КР Саркарбаева Кылычбека Асилбековича, 20.01.1987 г.р., выявлен факт подделки данного документа.

Установлено, что последний ранее являясь Сулаймановым Кылычем Асылбековичем, 28.12.1987 г.р., состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ К. Досоновым по кличке "Дженго".

Ранее Сулайманов К. привлекался к уголовной ответственности на основании возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренных п.4. ч.2 ст.167 (Грабеж) УК КР и в июне 2006 года решением Ошского городского суда был признан виновным и осужден к 1 году лишения свободы условно.

"С учетом данного факта, Сулайманов К.А. умышленно в целях сокрытия данного факта на основании поддельных документов получил общегражданский паспорт КР на имя Саркарбаева К.А. и на основании подложных документов был трудоустроен. Он работал руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии г. Ош", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время по материалам досудебного производства последний задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

Отмечается, что Саркарбаев К.А., имея тесные отношения с представителями ОПГ, был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил.

Следственными органами ГКНБ будут проведены дополнительные следственно-проверочные мероприятия по выяснению всех обстоятельств по всем незаконным действиям с его участием.


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URL: https://www.vb.kg/395238
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, кража, ОПГ, Ош, подделка, спорт, Кыргызстан, уголовное дело
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