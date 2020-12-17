Патрульная милиция просит пешеходов соблюдать ПДД

Управление патрульной милиции обращается к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения. По сведениям ведомства в Бишкеке ежедневно фиксируются аварии, в которых получают травмы пешеходы.

Так, с начала года в Бишкеке было зафиксировано 858 ДТП с участием пешеходов, из них 879 человек с различными травмами поступали в городские больницы, погибли 29 человек.

"По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 50%, но на сегодняшний день подобные аварии остаются острой проблемой. На территории города Бишкек в среднем за сутки регистрируется 6-8 ДТП, из них 3-4 ДТП сопровождаются участием пешеходов. В связи, с чем УПСМ г. Бишкек призывает пешеходов соблюдать ПДД", - говорится в сообщении ведомства.

Проходить дорогу в обязательном порядке на пешеходных полосах; При переходе дорогу не разговаривать по телефону и не слушать музыку через наушники; При переходе дорогу несовершеннолетними сопровождались взрослые;

В целях предупреждения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории столицы, сотрудниками патрульной милиции проводятся разъяснительные работы в отношении пешеходов, которые должны переходить дорогу на пешеходных полосах, при этом следует предупредить, что переход в неположенном месте налагается штраф на основании статьи 125 Кодекса о нарушений Кыргызской Республики.