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Патрульная милиция просит пешеходов соблюдать ПДД

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- Екатерина Улитина
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Управление патрульной милиции обращается к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения. По сведениям ведомства в Бишкеке ежедневно фиксируются аварии, в которых получают травмы пешеходы.

Так, с начала года в Бишкеке было зафиксировано 858 ДТП с участием пешеходов, из них 879 человек с различными травмами поступали в городские больницы, погибли 29 человек.

"По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось на 50%, но на сегодняшний день подобные аварии остаются острой проблемой. На территории города Бишкек в среднем за сутки регистрируется 6-8 ДТП, из них 3-4 ДТП сопровождаются участием пешеходов. В связи, с чем УПСМ г. Бишкек призывает пешеходов соблюдать ПДД", - говорится в сообщении ведомства.

  1. Проходить дорогу в обязательном порядке на пешеходных полосах;
  2. При переходе дорогу не разговаривать по телефону и не слушать музыку через наушники;
  3. При переходе дорогу несовершеннолетними сопровождались взрослые;

В целях предупреждения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории столицы, сотрудниками патрульной милиции проводятся разъяснительные работы в отношении пешеходов, которые должны переходить дорогу на пешеходных полосах, при этом следует предупредить, что переход в неположенном месте налагается штраф на основании статьи 125 Кодекса о нарушений Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/395239
Теги:
ДТП, Кыргызстан, пешеходный переход
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