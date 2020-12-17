В Москве ищут убийцу молодого кыргызстанца

Правоохранительными органами Москвы открыто уголовное дело в связи с гибелью 19-летнего гражданина Кыргызстана. По данным российских СМИ, молодой человек работал курьером в службе доставки еды.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", -сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

По данным следствия, ночью 15 декабря 2020 года вблизи одного из домов, между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один мужчина нанес другому колото-резаное ранение в область груди. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался. Его убийца скрылся.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается", - проинформировали в столичном ГСУ.