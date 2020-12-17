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На коврах будет жарко. В Бишкеке пройдет турнир по борьбе и самбо

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- Вячеслав Аникин
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24 и 25 декабря в столичном спорткомплексе Газпром - детям пройдут два крупных международных турнира среди молодых единоборцев по греко-римской борьбе и самбо.

В турнире по греко-римской борьбе будут сражаться за победы более 200 участников, в том числе и гости из Казахстана. На ковры также выйдут воспитанники 12 кыргызстанских клубов почти из всех регионов республики. А на следующий день начнутся турниры самбистов. Сначала пройдет первенство среди юношей, а потом молодежной чемпионат страны.

Как сообщили в столичном управлении по физической культуре и спорту, добро на проведение этих состязаний дали бишкекские медики. За время пандемии, отметили в федерациях по греко-римской борьбе и самбо, были подготовлены десятки молодых талантливых спортсменов и сейчас все они горят желанием продемонстрировать свое возросшее мастерство.


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URL: https://www.vb.kg/395267
Теги:
Газпром, греко-римская борьба, самбо, Бишкек, Кыргызстан
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