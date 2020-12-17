МВД напоминает об ответственности за разжигание межрегиональной вражды

В связи с началом предвыборной агитации Президентских выборов участились случаи распространения в WhatsApp и других социальных сетях провокационных материалов, направленных на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, Министерство внутренних дел и территориальные подразделения органов внутренних дел КР ведут работу по установлению распространителей таких материалов.

Напоминаем, что подготовка и распространение материалов с признаками разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды влекут уголовную ответственность в соответствии со статьей 313 "Возбуждение расовой,

этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Призываем граждан воздержатся от распространения каких-либо провокационных сообщений в WhatsApp и соцсетях, а также сообщать об имеющихся фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по номеру 102. Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.