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МВД напоминает об ответственности за разжигание межрегиональной вражды

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- Бакыт Басарбек
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В связи с началом предвыборной агитации Президентских выборов участились случаи распространения в WhatsApp и других социальных сетях провокационных материалов, направленных на разжигание межрегиональной (межнациональной) вражды. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, Министерство внутренних дел и территориальные подразделения органов внутренних дел КР ведут работу по установлению распространителей таких материалов.

Напоминаем, что подготовка и распространение материалов с признаками разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды влекут уголовную ответственность в соответствии со статьей 313 "Возбуждение расовой,

этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Призываем граждан воздержатся от распространения каких-либо провокационных сообщений в WhatsApp и соцсетях, а также сообщать об имеющихся фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по номеру 102. Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/395272
Теги:
выборы, Кыргызстан, межнациональная вражда, МВД
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