Метаморфозы жизни: Незаконное мэрия Бишкека делает законным

Столичная мэрия намеревается зарегистрировать ряд частных домостроений, возведенных до 1999 года. Владельцы трех из них уже получили разрешительные документы.

В настоящее время управление земельных ресурсов рассматривает 189 заявлений от горожан, являющихся владельцами таких индивидуальных жилых домов. При этом чиновники сообщают, что у большинства из них имеются законные основания для вынесения положительного решения.

Сообщается, что ранее по этому вопросу был даже инициирован законопроект и направлен в Жогорку Кенеш. Но в настоящее время его статус неизвестен и требует уточнения.

Логика, которой руководствуются чиновники, не совсем понятна. То есть построились эти граждане без разрешительных документов, что само по себе является грубейшим нарушением законодательства и требует сноса построек. Но вместо этого столичные власти идут на поводу у нелегалов.

Если продолжать логическую цепочку, то в скором времени мы дойдем до легализации построек, незаконно возведенных вокруг свалочного полигона, кладбищ, высоковольтных ЛЭП. Почему одним можно, а другим нельзя?