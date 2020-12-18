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В Токмоке девочка заявила об изнасиловании отчимом. Милиция расследует дело

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- Оксана Гут
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По факту изнасилования несовершеннолетней девочки отчимом в городе Токмок проводится досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отметим, накануне в соцсетях появилась информация о том, что в Токмоке отчим на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом на видео рассказала сама девочка.

"Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывала отчима, то есть своего мужа. Когда об этом узнала бабушка и тетя, потому что девочка уже рассказала им, они поговорили с мамой девочки и вызвали милицию. В милиции ЕРПП зарегистрировали факт 5 декабря 2020 года. Девочка все рассказала и показала где ее насиловал отчим, но не смотря на это, дело так и стоит! Ощущение будто отчим М.Р. замял дело и в дальнейшем "запихнули" девочку в психушку. Девочка сейчас находится в психбольнице и попросила снять на видео ее показания. И сама лично попросила помочь меня, так как ее отчим вчера приезжал с мамой, они отвезли ее на УЗИ обследование и отчим угрожает убить девочку, чтобы она замолчала. Надеюсь, это дело не останется опять на стороне и связи здесь не помогут", - написал в соцсетях юрист Шердор Абдыкапаров.

В ГУВД Чуйской области подтвердили, что данный факт был зарегистрирован в ЕРПП 5 декабря.

"5 декабря в дежурную часть ОВД города Токмок поступило сообщение от соседей по факту скандала в одном из домов, расположенных в городе Токмок. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что несовершеннолетняя А.С., 2005 года рождения, ругалась со своей матерю и тетей по факту изнасилования ее отчимом, имевшее место в августе 2018 года. При этом хотелось бы отметить, что сама несовершеннолетняя, мать и тетя категорически отказались обращаться в органы внутренних дел по факту изнасилования мотивирую тем, что это их семенные проблемы, которые они сами будут решать", - отмечают в ведомстве.

Несмотря на это, сотрудниками милиции данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 161 (Изнасилование) УК КР. В последующем несовершеннолетняя девочка вместе с родителями и тётей были вызваны в ОВД города Токмок. После проведения всех необходимых следственных мероприятий девочка отказалась возвращаться с указанными лицами.

Сотрудниками ИДН несовершеннолетняя А.С. была передана представителям Управления социального развития города Токмок для дальнейшего определения места жительства девочки.

"Сотрудниками милиции были допрошены мать и отчим указанной несовершеннолетней девочки, которые в свою очередь отрицают факт изнасилования", - говорят в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В настоящее время по материалам досудебного производства проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств дела. Назначены соответствующие экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/395292
Теги:
ГУВД, изнасилование, несовершеннолетние, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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