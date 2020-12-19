Путин предложил странам СНГ заняться совместным производством вакцин

Перспективы сотрудничества в различных сферах обсуждены в ходе состоявшегося 18 декабря заседании Совета глав государств СНГ. Оно прошло в режиме видеоконференции, участие в нем приняли президенты Узбекистана Шавкат Мерзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, президенты Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Валентина Матвиенко, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Выступая на заседании, президент РФ Владимир Путин назвал 2020 год "непростым": "Имею в виду, конечно, пандемию коронавируса, заставившую мобилизовать имеющиеся у нас ресурсы на решение вопросов защиты жизни и здоровья наших граждан". При этом, отметил глава Российской Федерации, "государства Содружества с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией: "Была налажена координация между санитарными службами. Ведётся работа над соглашениями о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагировании на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. Завершается и подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемические мероприятия".

Владимир Путин подчеркнул, что РФ продолжит оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнёрам по СНГ, которые в этом заинтересованы. И проинформировал, что государствам Содружества российской стороной переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка одного миллиона 300 тысяч исследований на COVID-19. Это - более 52 процентов всего содействия, предоставленного Россией за рубеж. Также во многие страны СНГ, в том числе в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову и Узбекистан, направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов для оказания практической помощи в профилактике, диагностике и лечении коронавируса.

"И конечно, - заявил Владимир Путин, - мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства... Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней. Это очень важно для населения наших стран".

Ещё одним серьёзным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали, по словам российского лидера, "беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества". Президент РФ также отметил предпринятые Россией "определённые посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации".

"Несмотря на вышеуказанные трудности и проблемы, взаимодействие стран – членов СНГ в текущем году в целом продолжало развиваться по всем направлениям: в экономике и торговле, в политике и сфере безопасности, на культурно-гуманитарном треке", - считает Путин. Об этом свидетельствует и солидный пакет решений и договорённостей, подготовленных для утверждения на нынешней сессии Совета глав государств. Прежде всего это проект актуализированной концепции дальнейшего развития СНГ..

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие участников СНГ в вопросах обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, охраны внешних границ Содружества, противодействия таким актуальным угрозам, как терроризм, правонарушения в информационной и других областях", - назвал президент РФ еще одни общие приоритеты.

Хорошие возможности, по его мнению, имеются и для реализации совместных проектов в промышленной и технологической кооперации, в авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, науке в целом, технике, в сфере цифровизации.

Россия выступает и за углубление гуманитарных связей между странами Содружества, призванных сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство. В этом контексте отмечен успешный опыт проведения государствами СНГ совместных тематических годов.

Следующий, 2021 год, объявлен Годом архитектуры и градостроительства. На нынешнем саммите принято решение о том, чтобы посвятить 2022 год вопросам развития народного творчества и сбережения богатого культурного наследия. А 2023 год будет посвящён продвижению русского языка как языка межнационального общения. "Мы все сейчас с вами свободно, без переводчиков говорим на русском языке. Это определённо создаёт для нас определённую атмосферу и облегчает работу. Но что ещё более важно, что в наших странах, в особенности в России, работает большое количество трудовых мигрантов. И для всех для нас, в том числе для этих людей, для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также напомнил, что вся деятельность СНГ в текущем году проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. И высказал признательность партнёрам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях: "Великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка. И сегодня мы принимаем ещё одно важное заявление – заявление по случаю 75-летия Организации Объединённых Наций".