В Кыргызстане 232 новых случая COVID-19. За сутки скончались четверо

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 232 новых случая заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек - 67,

Ош - 4,

Чуйская область – 59,

Ошская область - 16,

Таласская область - 5,

Нарынская область - 5,

Иссык-Кульская область – 47,

Джалал-Абадская область – 14,

Баткенская область - 15.

Всего в стране зарегистрировано 78 тысяч 911 случаев COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 4 человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:

в Бишкеке - 1,

в Баткенской области - 1,

в Ошской области – 2.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 328 человек.