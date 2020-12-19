В Кыргызстане 232 новых случая COVID-19. За сутки скончались четверо

За прошедшие сутки в Кыргызстане зарегистрировали 232 новых случая заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
Бишкек - 67,
Ош - 4,
Чуйская область – 59,
Ошская область - 16,
Таласская область - 5,
Нарынская область - 5,
Иссык-Кульская область – 47,
Джалал-Абадская область – 14,
Баткенская область - 15.
Всего в стране зарегистрировано 78 тысяч 911 случаев COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 4 человека.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:
в Бишкеке - 1,
в Баткенской области - 1,
в Ошской области – 2.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 328 человек.