Погода
$ 79.93 - 80.32
€ 97.35 - 98.85

Женские волейбольные команды собрались в Бишкеке со всего Кыргызстана

203  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит волейбольный турнир среди женских команд старше 35 лет. Как сообщили организаторы, в нем участвуют 16 команд из всех регионов Кыргызстана: Баткен, две команды Талас, Ат-Башы, Ош-Ноокат, Аруузат-Ноокат, Нарын, Кара-Суу, Токмок-Позитив, Аксы, Чуй, Кара-Кулжа, Алай, Ак-Булак(Ноокат), Ноокат-1, Ысык-Кол.

Главная цель мероприятия - укрепление единства и пропаганда здорового образа жизни.

Предпринимательница Кенжебек кызы Айзат отметила, что таких эмоциональных игр она давно не видела. Команды сильные, подготовленные, дружат со спортом, являясь образцом для подрастающих поколений - играть можно в любом возрасте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395348
Теги:
волейбол, турнир, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  