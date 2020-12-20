Женские волейбольные команды собрались в Бишкеке со всего Кыргызстана

В Бишкеке проходит волейбольный турнир среди женских команд старше 35 лет. Как сообщили организаторы, в нем участвуют 16 команд из всех регионов Кыргызстана: Баткен, две команды Талас, Ат-Башы, Ош-Ноокат, Аруузат-Ноокат, Нарын, Кара-Суу, Токмок-Позитив, Аксы, Чуй, Кара-Кулжа, Алай, Ак-Булак(Ноокат), Ноокат-1, Ысык-Кол.

Главная цель мероприятия - укрепление единства и пропаганда здорового образа жизни.

Предпринимательница Кенжебек кызы Айзат отметила, что таких эмоциональных игр она давно не видела. Команды сильные, подготовленные, дружат со спортом, являясь образцом для подрастающих поколений - играть можно в любом возрасте.