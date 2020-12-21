Реализатором левых политических идей стал Садыр Жапаров?

Проблемы социального неравенства сделали популярными "левые" политические взгляды во всем мире. Кыргызстан не стал исключением, и, похоже, постреволюционные власти нашей страны уже перешли к воплощению этих идей в реальную жизнь.

Комплимент от "бульдозера революций"

Недавно посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров высказался по поводу кандидата в президенты Садыра Жапарова и предстоящих выборов в стране. Он написал по этому поводу целое обращение, которое распространил через отечественные СМИ.

В нем он недвусмысленно поддерживает начинания Жапарова и призывает кыргызстанцев участвовать в референдуме и определиться с формой правления.

"Мой кыргызский народ, не оставайся равнодушным. Стой до победного конца! Определяющий наше будущее день: 10 января 2021 года! В этот день вы, кыргызстанцы, не только следующего президента выберете, но и определитесь со своим будущим, какой будет наша страна! К власти придут избранные вами президенты, депутаты, правительство, они будут работать ради народа в установленном вами порядке и в установленное вами время, ежегодно отчитываться перед народом через народный курултай", - написал политик.

Он также указал, что "такую историческую возможность самим сделать выбор дала троица Жапаров–Ташиев–Мамытов".

"Такое решение им далось нелегко. Предпринимались как внутренние, так и внешние попытки убедить Жапарова пойти по стопам предыдущих президентов. Но Садыр не дал себя обмануть, Бог не дал ему сойти с правильного пути, он показал себя истинным демократом, сказав: "Пусть народ сам решит, какая власть ему нужна". Только за эти слова он достоин быть президентом. Он находится на историческом пути в определении политической системы страны. Это только компромиссное начало реформ, которые он будет проводить", - заявил дипломат.

По мнению Бекназарова, в период независимости народ КР ни разу не увидел президентской или парламентской формы правления в чистом виде.

"В течение 30 лет мы жили в незаконных формах частного президентского правления: иногда семейного, иногда криминального клана, а в последнее время - семейного, частного партийно–мафиозного правления", - отметил посол.

Обращение Азимбека Бекназарова может показаться чересчур комплиментарным по отношению к кандидату в президенты Садыру Жапарову. Тем не менее рациональное зерно в нем есть. Трудно во всяком случае спорить с тем, что троица Жапаров–Ташиев–Мамытов начала беспрецедентную борьбу с мафиозными структурами, сросшимися с властью.

Успехи на этом поприще уже отметило правительство США. На днях стало известно, что бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов попал в санкционный список Министерства финансов Соединенных Штатов.

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина представило список замешанных в коррупции граждан в нескольких странах Африки и Азии. На сайте американского ведомства был опубликован "персональный санкционный лист" Матраимова. Эмбарго введено на основании Глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в коррупции и серьезном нарушении прав человека.

Включение Матраимова в список Магнитского прокомментировал даже госсекретарь США Майкл Помпео. Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в Twitter.

"Я обвиняю бывшего кыргызского чиновника Райымбека Матраимова и его супругу в коррупции и приветствую включение в список Магнитского. Только вместе мы можем противостоять коррупции и призвать к ответственности за нарушение прав человека во всем мире", - написал американский чиновник на своей странице.

Судя по твиту Майка Помпео, официальный Вашингтон одобряет и поддерживает новую антикоррупционную политику Бишкека. Сегодня действительно идет жесткая борьба с мафией, которая буквально держала за горло прежнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Преступные структуры настолько свободно и уверенно ощущали себя в нашей стране, что к октябрьским выборам создали собственную партию. По итогам голосования она взяла 40 мандатов в парламенте, и если бы не последовавшие революционные события, то сего дня мафиозный клан окончательно легализовался бы во власти Кыргызстана.

Социалистические порывы

Нынешнее внимание со стороны США к процессам, происходящим в нашей стране, говорит о многом. В частности, это может свидетельствовать о том, что отношений между Кыргызстаном и Соединенными Штатами смогут вернуться на доатамбаевские позиции. Ведь многие понимают, что КР только проиграла от вывода американской транзитной базы из аэропорта "Манас" и от денонсации соглашения о сотрудничестве.

Станут ли отношения между нашими странами теплее, покажет время. Пока же ясно только одно, что и США, и Кыргызстан, как и многие другие страны мира, сегодня движутся в тренде "левых" политических идей.

Да, на выборах в президенты Соединенных Штатов победил Джо Байден, который не относится к левому крылу Демократической партии. Однако в самой партии остается множество молодых, более либеральных политиков.

К примеру, представителем левого крыла партии демократов является член Конгресса США от Демократической партии Александрия Окасио–Кортес. Она открыто выступает за "лучшее и более справедливое будущее" для США и всего мира, предполагающее решение проблем, связанных с безработицей, отсутствием жилья и недоступностью медицинских услуг. Она поддерживает движение за изменение американской "иммиграционной системы и внешней политики, чтобы уйти от насилия и ксенофобии" и критикует экономическую систему, "которая вознаграждает взрывоопасное неравенство в доходах".

Есть сторонники "левых" политических взглядов и непосредственно в администрации Джо Байдена. Одна из них - Камала Харрис. Это первая женщина вице–президент, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту и представитель крайне–левого крыла Демократической партии - она ратует за равноправие и социальную справедливость, а с дискриминацией по какому бы то ни было признаку она боролась с младых ногтей.

В погоне за равенством

В Кыргызстане политические идеи "левого" толка были популярны всегда. Причина: колоссальный социально–экономический разрыв, возникший за годы независимости между так называемой элитой страны и основной массой населения. Представители первой живут в роскоши, ездят на люксовых авто и учат своих отпрысков в престижных университетах развитых стран. В то время большинство кыргызстанцев заняты самовыживанием, а лучшее будущее их детей - в гастарбайтерстве.

Понятно, что народ в большинстве своем бедный, а то и просто нищий жаждет социальной справедливости. Ее жителям нашей страны обещали многие политики, особенно вожди революций - мартовской и апрельской. Правда, посулы так и оставались невыполненными. Максимум, что происходило, когда оппозиционеры и пропозиционеры менялись местами, это передел собственности. Для простых людей в итоге ничего не менялось.

Надо отметить, перед октябрьскими событиями "левые" идеи тоже витали в воздухе. В частности, движение "Чон Казат" шло на выборы в парламент именно с такими лозунгами. Принятие закона о люстрации они называли единственным способом решения проблемы коррупции, а еще в программе партии предлагалось ввести конфискацию незаконно нажитого имущества.

Сегодня получается, что носителем и (впервые в КР) реализатором левых политических идей стал Садыр Жапаров и его сторонники. В качестве и.о. президента он буквально за месяц смог заложить основу для борьбы с коррупцией, предполагающей, что неправедно нажитые богатства будут возвращены государству. Объявленная им экономическая амнистия позволяет коррупционерам в какой–то мере искупить свои преступления.

Однако перспектива добровольно расстаться даже с частью краденного добра вдохновляет немногих. Пока желание выплатить в госказну компенсацию выразил только пресловутый Райым–миллион, остальные мздоимцы отсиживаются и отмалчиваются в надежде, что их вся эта борьба с коррупцией не коснется (раньше ведь так и было!).

Между тем антикоррупционеры из ГКНБ еженедельно отчитываются о громких задержаниях ранее неприкасаемых чиновников высокого ранга. На прошлой неделе, например, был взят под арест бывший председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров. Он, как считает следствие, в преддверии парламентских выборов в октябре собирал с руководителей государственных органов деньги "на финансирование одной из политических партий".

А недавно под стражу поместили судью Верховного суда коллегии по гражданским и экономическим делам Камиля Осмоналиева. Его задержали по подозрению в незаконном обогащении. ГКНБ установил, что у служителя Фемиды имеется элитная недвижимость в VIP–городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык–Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также автомобили класса люкс. Все это добро по своей стоимости превышает размеры трудовых доходов судьи.

Если начатая Садыром Жапаровым и развернутая Камчыбеком Ташиевым борьба с коррупцией продолжится в том же духе, то впереди нас ждут насыщенные политические баталии. Очевидно, что представители бывшей элиты, олигархиат, сросшийся с высшим судейским и чиновничьим сословием, будут отчаянно биться за место под солнцем с новыми политиками, большей частью простыми людьми, у которых не было ни малейшего шанса попасть во власть до событий октября.

для справки

Левые в политике (наиболее крайние формы называют ультралевыми или радикально левыми) - традиционное название многих политических направлений и идеологий, целью которых, в частности, являются социальное равноправие и улучшение жизненных условий для наименее привилегированных слоев общества либо полная отмена классового деления общества.