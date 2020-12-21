Кыргызстанцу вручат подарок от Путина на Рождество (видео)

Семилетнему школьнику из Бишкека Рустаму Ташматову вручат новогодний подарок от президента России Владимира Путина 25 декабря в офисе Россотрудничества.

Он написал письмо президенту Путину, в котором попросил белую кружку как у президента России, рассказал о своей мечте - стать в будущем акционером "Газпрома" и отведать настоящих тульских пряников. Школьник также поздравил главу государства с Новым годом, пожелал ему счастья, здоровья и успехов в работе.

Как рассказал VB.KG отец мальчика Алишер Ташматов, для них это было неожиданностью, когда написали из администрации президента России, и сказали, что письмо Рустама рассмотрено.

По словам самого Рустама, он отправил письмо Путину, так как "в стране у нас сейчас пока нет своего президента".

В Союзе кондитеров России узнали о мечте школьника, и отправили посылку со сладостями.

"Тульскими пряниками Рустам угостил друзей, родственников, детей и пенсионеров во дворе", - сказал Ташматов.

У школьника есть свой YouTube-канал – Мистер Рустамчик. Он любит рисовать и читать книги, не верит в Дедушку Мороза, "потому что уже большой", мечтает угостить Путина кыргызскими боорсоками и чаем.