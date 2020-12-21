В Кыргызстане из 1 млн легковых авто 934 тысячи являются старыми

В Кыргызстане 188 тысяч праворульных автомобилей. Всего в ГУ "Унаа" при ГРС зарегистрировано немного более 1 миллиона легковых авто, сообщают в ведомстве.

По данным Госрегистра, в стране большинство автомашин от общего числа зарегистрированных являются старыми, годы выпуска почти у 934 тысяч - ранее 2005-го.

Около 100 тысяч машин зарегистрированных в Кыргызстане были произведены в промежутке от 10 до 15 лет назад.

35 тысяч авто более "свежих" 2010-2015 годов выпуска. В пять раз меньше легковых автомобилей, которые произведены в течение последних 5 лет.

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