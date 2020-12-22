Посольство КР в РФ помогает роженице

Сотрудники посольства КР в РФ занялись судьбой соотечественницы, у которой роды произошли прямо на одной из подземных станций Московского метрополитена.

Дипломаты связались со столичной клинической больницей № 29 имени Баумана, куда госпитализировали женщину вместе с новорожденным.

Эта история произошла вечером 9 декабря на перроне станции метро "Электрозаводская" (это 31,5 метра под землей).

На помощь начавшей рожать спустившейся с эскалатора 29–летней приезжей из Кыргызстана У.К. поспешили патрульные сотрудники полиции - прапорщик Алексей Орлов и старший сержант Алеся Полякова.

Алеся и приняла роды у кыргызстанки.

До приезда врачей стражи порядка обернули новорожденного в теплоизолирующую фольгу, которую передали им окружающие. Приехавшие на вызов врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь "была своевременной и квалифицированной". Роженицу и ее ребенка сразу же отвезли в роддом.

В своем интервью Федеральному агентству новостей 33–летняя Алеся Полякова рассказала, что они с напарником стояли в вестибюле станции, на входе пассажиропотока, когда женщина, раздававшая газеты, сообщила: на эскалаторе человеку стало плохо. Поспешившие на место события полицейские вызвали "скорую", но роды уже начались. И Полякова, мать двух дочерей, принялась принимать роды: "Напарник и другие граждане стали приносить газеты и разную ветошь. Все это я подложила под будущую маму".

По словам старшего сержанта, она поняла, что сделала, только после того, как женщину и ее малыша отправили в больницу, и какое–то время Алеся "отходила эмоционально". Как сообщили коллеги Алеси Пермяковой, она с детства мечтала служить в полиции. И может не только принимать роды: в ее богатом послужном списке - не одно задержание опасных преступников и пьяных хулиганов.

...При поступлении информации о происшествии посольство КР в РФ направило в больницу № 29 своего юриста. Он встретился с лечащим врачом и заместителем главного врача. Они подтвердили удовлетворительное состояние матери и ребенка. И заявили: рождение в экстремальных условиях на здоровье малыша не повлияло.

В посольстве также отметили, что родственники У.К. опровергли появившуюся в соцсетях информацию о намерении женщины отказаться от ребенка.