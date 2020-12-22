К Новому году бизнесмены подарили МВД КР шесть автомашин

Накануне в МВД Кыргызской Республики состоялась церемония вручения шести автомашин. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В мероприятии принимали участие министр внутренних дел полковник милиции Улан Ниязбеков, заместители министра, начальники управлений и служб центрального аппарата МВД КР, а также представители гражданского общества.

"В дни октябрьских событий было разбито много патрульных машин и нами принято решение перед новым годом подарить милиции шесть автомобилей. Вы защищаете граждан, общество, стоите на страже правопорядка, мы в свою очередь должны поддерживать вас", - сказал представитель частного бизнеса Кайрат Акматов. - "С наступающим праздником уважаемые милиционеры, желаю мирных трудовых будней, здоровья и благополучия. Пусть ваш высокий профессионализм, знание и патриотизм служат народу Кыргызстана".

В свою очередь министр внутренних дел Улан Ниязбеков поблагодарил за оказанное доверие спонсоров и заверил, что "милиция прикладывает все усилия для выполнения поставленных задач по обеспечению правопорядка, защиты прав и свобод граждан".

Он также сообщил, что автомобили будут распределены в соответствии с потребностями подразделений, а именно в ОВД Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской областей, город Ош и Внутренние войска МВД КР.

"Полученные новые автотранспортные средства помогут в обеспечении общественного порядка и борьбе с преступностью", - заверил Ниязбеков.