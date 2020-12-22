В Оше открыта школа на средства от борьбы с коррупцией

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 22 декабря, принял участие в торжественном мероприятии по открытию дополнительного учебного корпуса Нариманской средней школы, расположенной в г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая перед участниками мероприятия, Талант Мамытов отметил, что в данной школе, рассчитанной на 1200 человек, ранее обучалось около 4 тысяч детей из-за нехватки ученических мест.

Как сказал и. о. Президента, в подобных условиях тяжело говорить о качестве получаемых детьми знаний.

"Возведенный дополнительный корпус решает проблему дефицита ученических мест в Нариманской общеобразовательной школе. Но во многих других школах данная проблема продолжает оставаться острой", - сказал он.

И.о. Главы государства обозначил перспективные направления развития системы образования в стране, ее основные приоритеты.

"Идеи патриотизма: любовь к Родине, служение государству - впитываются вместе с образованием и воспитанием. Вместе с тем, система образования должна отвечать современным требованиям. Знаем, что нет достаточного обеспечения со стороны государства. Некоторые школы обучают по новым программам, а другие - по старым. К сожалению, все это связано с состоянием экономики страны", - сказал Талант Мамытов.

И.о. Президента подчеркнул возрастающую в современном мире ценность интеллектуального труда, поэтому отечественная система образования должна развиваться с учетом данных перспектив.

Талант Мамытов отметил, что детей сейчас необходимо обучать современным IT-технологиям и языкам, а в старших классах рассмотреть возможность внедрения программ по обучению профессиям.

"Получивший хорошее образование и воспитание ребенок в будущем всегда найдет работу. Долг государства - создать все условия для того, чтобы наши граждане могли успешно трудиться на Родине", - сказал и. о. Государства.

И.о. Президента Талант Мамытов поздравил педагогический состав школы с сегодняшним знаменательным событием, подчеркнув ценность их труда по воспитанию достойного подрастающего поколения.

Отметим, что строительные работы, начавшиеся в 2019 году, были профинансированы из Единого депозитного счета, где аккумулировались средства от борьбы с коррупцией.

Трехэтажный учебный корпус состоит из 24 учебных кабинетов, а также столовой, медицинского кабинета, кабинетов учителей, библиотеки и читального зала.