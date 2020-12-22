"Безопасный город". Генпрокуратура возбудила дело в отношении ГКИТиС

Генпрокуратура начала досудебное производство по факту причинения ущерба государству в особо крупном размере при реализации проекта "Безопасный город".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проведенной проверки изучены материалы по реализации 1-го этапа компонента "Безопасный город" проекта "Умный город" на их соответствие требованиям законодательства.

Так, изучение показало, что в целях реализации 1-го этапа компонента "Безопасный город" в 2018 году Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (далее - ГКИТиС) объявлен конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств. По результатам конкурсного отбора победителем признана компания "К.Р.В." и заключены с ней договора на закупку услуг.

Согласно условиям вышеуказанных договоров, в случае просрочки со стороны исполнителя поставки, установки, монтажа и настройки сертифицированных специальных технических средств, заказчик удерживает неустойку (штрафы, пени) за каждый день просрочки.

"Однако, несмотря на нарушения сроков исполнения договора по оказанию услуг, ГКИТиС необоснованно принято решение о сокращении срока просрочки более чем на 50 календарных дней, в результате чего неустойка в размере 20 млн 171 тысячи сомов была списана полностью. То есть данным неправомерным решением государству причинен ущерб в особо крупном размере", - заявляют в Генпрокуратуре.

При этом, какие-либо дополнительные соглашения по продлению сроков исполнения договора между сторонами не заключались.

Генеральной прокуратурой республики собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.320 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.