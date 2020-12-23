Арендаторы муниципальной земли в Бишкеке годами не исполняли обязательства

Органы прокуратуры выявили целый ряд нарушений по договорам о долгосрочной аренде муниципальных земель в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В 2020 году прокуратура внесла в мэрию 16 предписаний об устранении нарушений закона по 18 муниципальным земельным участкам, отданным в аренду на 49 лет. Общая площадь земли - 4,953 га.

"К примеру, постановлением мэрии г.Бишкек от 8 июля 2009 года ОсОО "Эрк" во временное пользование, на условиях аренды сроком на 49 лет предоставлен земельный участок, площадью 0,85 га под проектирование и строительство культурно-оздоровительного комплекса по ул.Ахунбаева.

Однако, ОсОО "Эрк" грубо игнорируя требования постановления мэрии и заключенного договора аренды, согласно которых обязалось построить и сдать в эксплуатацию объект, по истечении 11 лет не освоил земельный участок. Более того, с 2011 по сегодняшний день у землепользователя образовалась задолженность по арендной плате в сумме 2 185 560 сомов.

По данному обстоятельству прокуратурой г.Бишкек внесено предписание в УЗР мэрии г.Бишкек о незамедлительном устранении нарушений", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Аналогичные факты выявлены по 18 земельным участкам. В надзорном органе уверены, что у арендаторов изначально не было намерений по освоению земли. Основной целью заключения договора была перепродажа права пользования земельным участком третьим лицам для извлечения прибыли.

"При этом, мэрией г.Бишкек, несмотря на наличие явных фактов нарушений земельного законодательства действенных мер по расторжению договоров аренды и возврату муниципальных земельных участков, а также взысканию образовавшейся задолженности не было принято", - сообщает прокуратура.

Таким образом, в 2020 году по внесенным органами прокуратуры г.Бишкек актам прокурорского реагирования государству возмещено 8 247 936 сомов в денежном выражении и 5 земельных участков на общую сумму 45 068 357 сомов возвращены муниципалитету.