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Инициативная группа намерена добиваться возврата Конституции 1993-го года

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- Виктория Гунгер
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Сегодня в Министерство Юстиции КР в порядке народной законодательной инициативы подана заявка на проведение референдума по введению в действие Конституции Кыргызстана в редакции от 5 мая 1993 года. Об этом стало известно VB.KG.

Инициативная группа под названием "Мыйзам 93" во главе с экс-депутатом Максатом Кунакуновым, намерена заручиться поддержкой избирателей, чтобы поставить перед народом Кыргызстана вопрос о признании Конституции 1993 года единственным легитимным Основным законом - принятым и утвержденным всенародноизбранным "Легендарным Парламентом".

Представители инициативной группы отметили, что вариант Конституции 1993-го года в полной мере отвечает интересам рядовых граждан. Тот Основной закон был написан не под конкретных деятелей или политические группы, поэтому содержит систему сдержек и противовесов, не позволяющих ни одной из ветвей власти подмять под себя другую, и установить диктатуру.

У Минюста есть 30 дней, чтобы принять решение о регистрации инициативной группы.

Группа "Мыйзам 93" намерена не только собрать подписи, но и другими законными методами добиваться приведения в действие единственной легитимной Народной Конституции в редакции от 5 мая 1993 – года.


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URL: https://www.vb.kg/395451
Теги:
Конституция, парламент, референдум, Кыргызстан, Министерство юстиции
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Комментарии
мао цзе дун
23.12.2020, 13:03

Надо ввести Конституцию СССР 1978 года. Жогорку Кенеш работает на общественных началах заседает два раза в год. Вот это Конституция. Учитесь у СССР. Идиоты.

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