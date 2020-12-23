В КР оформление авто и водительских прав станет дешевле (новый прейскурант)

В 2021 году государственное учреждение "Унаа" будет работать по новому прейскуранту, сообщает пресс-служба ГРС.

ГУ "Унаа" при ГРС с 1 января 2021 года снизит в среднем на 34% стоимость платных услуг. В перечень оказываемых услуг вошли:

осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования на территории отдела; осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования с выездом по месту нахождения транспорта; формирование базы данных по транспортному средству и самоходной технологической машины, установкой и оборудования, вновь прибывших в КР; обеспечения государственными регистрационными знаками; регистрация (перерегистрация) прав собственности на АМТС, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков; регистрация (перерегистрация) прав собственности на трактора, тракторные прицепы, СТМ, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков; выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; выдача удостоверения тракториста-машиниста на право управления самоходными технологическими машинами; подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях.

Действующий сейчас прейскурант цен был установлен в мае 2019 года.