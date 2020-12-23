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В КР оформление авто и водительских прав станет дешевле (новый прейскурант)

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- Екатерина Улитина
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В 2021 году государственное учреждение "Унаа" будет работать по новому прейскуранту, сообщает пресс-служба ГРС.

ГУ "Унаа" при ГРС с 1 января 2021 года снизит в среднем на 34% стоимость платных услуг. В перечень оказываемых услуг вошли:

  1. осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования на территории отдела;
  2. осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования с выездом по месту нахождения транспорта;
  3. формирование базы данных по транспортному средству и самоходной технологической машины, установкой и оборудования, вновь прибывших в КР;
  4. обеспечения государственными регистрационными знаками;
  5. регистрация (перерегистрация) прав собственности на АМТС, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков;
  6. регистрация (перерегистрация) прав собственности на трактора, тракторные прицепы, СТМ, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков;
  7. выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
  8. выдача удостоверения тракториста-машиниста на право управления самоходными технологическими машинами;
  9. подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях.

Действующий сейчас прейскурант цен был установлен в мае 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/395456
Теги:
ГРС, Кыргызстан, водительское удостоверение
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