В КР оформление авто и водительских прав станет дешевле (новый прейскурант)

В 2021 году государственное учреждение "Унаа" будет работать по новому прейскуранту, сообщает пресс-служба ГРС.
ГУ "Унаа" при ГРС с 1 января 2021 года снизит в среднем на 34% стоимость платных услуг. В перечень оказываемых услуг вошли:
- осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования на территории отдела;
- осмотр транспортного средства, самоходной технологической машины, установки и оборудования с выездом по месту нахождения транспорта;
- формирование базы данных по транспортному средству и самоходной технологической машины, установкой и оборудования, вновь прибывших в КР;
- обеспечения государственными регистрационными знаками;
- регистрация (перерегистрация) прав собственности на АМТС, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков;
- регистрация (перерегистрация) прав собственности на трактора, тракторные прицепы, СТМ, с выдачей правоудостоверяющих документов, регистрационных знаков;
- выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;
- выдача удостоверения тракториста-машиниста на право управления самоходными технологическими машинами;
- подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях.
Действующий сейчас прейскурант цен был установлен в мае 2019 года.