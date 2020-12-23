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21 атлет из Кыргызстана поедет в Токио

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- Вячеслав Аникин
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Новые руководители Государственного Агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту еще раз подтвердили план-прогноз по завоеванию лицензий нашими спортсменами на летние Олимпийские Игры в Токио. На Игры должен отправиться 21 атлет из нашей страны. Честь Кыргызстана в столице Японии будут защищать представители греко-римской, вольной мужской и женской борьбы, а также дзюдоисты, боксеры, легкоатлеты, штангисты, пловцы, пятиборцы, стрелки, гребцы на байдарках и каноэ, фехтовальщики и каратисты.

На их подготовку, участие в лицензионных соревнованиях предусмотрено 105 миллионов сомов. Правда, эта сумма будет расходоваться и на подготовку к IV Всемирным Играм кочевников.

Следует также отметить, что бюджет Госагентства на 2021 год утвержден в сумме 802,1 миллиона сомов, что немного меньше бюджета этого года. Однако, ведущие спортсмены Кыргызстана сейчас получают стипендию по 75 тысячи сомов, получают лидеры отечественного спорта и олимпийскую стипендию - по 500 долларов в месяц. Так что члены сборных страны ведут подготовку к лицензионным турнирам с неплохим настроением.

На сегодняшний день уже шесть кыргызстанцев завоевали лицензии на Игры в Токио-2021. Это пловец Денис Петрашов, борцы Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков, легкоатлеты Дарья Маслова, Юлия Андреева и ,возможно, Мария Коробицкая (ее путевку на игры в Токио Международный Олимпийский комитет еще не утвердил)


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URL: https://www.vb.kg/395466
Теги:
Олимпийские игры, спорт, Кыргызстан
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