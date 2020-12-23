В Бишкеке задержаны уроженцы Сахалинской области, разыскиваемые в России

Оперативники отдела розыска 2-Управления СКМ МВД КР задержали иностранных граждан, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Отмечается, что у оперативников Службы криминальной милиции МВД имелась информация о подозрительных лицах, ведущих скрытный образ жизни и старающихся не привлекать к себе внимания. По полученной информации проведены мероприятия по выяснению личности и проверке анкетных данных, в ходе которых установлен гражданин Российской Федерации К.Е. 1997 года рождения.

При проверке по учетам ГУИТ МВД КР установлено, что указываемый гражданин разыскивается УМВД России по Сахалинской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч.5 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" УК Российской Федерации.

Объявлен в розыск в январе 2020 года, мера пресечения – арест.

22 декабря оперативниками отдела розыска 2-Управления СКМ МВД КР при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в одной из съемных квартир 8-микрорайона г. Бишкек разыскиваемый гражданин К.Е. 1997 года рождения, уроженец Сахалинской области, был задержан.

Также установлено, что совместно с разыскиваемым лицом проживает гражданин Российской Федерации З.Е. 1998 года рождения, тоже находящийся в розыске. При проверке по учетам ГУИТ МВД КР установлено, что гражданин З.Е. 1998 г.р. разыскивался УМВД России по Сахалинской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч.4 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК Российской Федерации.

Разыскивается он с 2018 года, мера пресечения – арест.

Указанные лица были объявлены в межгосударственный розыск у себя на родине за распространение наркотиков, после чего решили скрываться на территории Кыргызстана. По полученным данным, они вели себя сомнительно, из дома выходили в ночное время суток и с соседями практически не поддерживали связь.

Задержанные лица переданы в Следственную службу УВД Октябрьского района г. Бишкек для решения вопроса избрания меры пресечения.