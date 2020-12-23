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Артем Новиков предложил способ как остановить рост цен на продукты питания

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков во время совещания с представителями местных властей в Иссык-Кульской области отметил важность стабилизации цен на основные виды продуктов питания в регионе.

"Это особенно важно в период пандемии и снижения уровня доходов населения. Мы готовы обеспечить поставку продуктов первой необходимости напрямую от импортёров и производителей продукции. Полномочному представительству Правительства в области поручено отработать механизм и график поставок продукции и ее распределения по районам совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации", - сказал он.

И.о. главы правительства, посетив ряд предприятий, в том числе пищевой промышленности, сделал ряд замечаний местным чиновникам.

"На примере посещения ряда промышленных предприятий в Иссык-Кульской области мы убедились в том, что инвесторы остаются один на один со своими проблемами, без должной государственной поддержки. Они не могут расширить свое производство, потому что не решаются вопросы выделения земельных участков. У бизнеса не хватает площадок для развития. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию объектов и земельных участков, составить перечень и предоставлять их под инвестиционные проекты. Инвесторы нуждаются в соответствующей поддержке и содействии со стороны местных органов власти", - сказал он.

Кроме того, Новиков поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации разработать концепцию развития сельского хозяйства по направления мясного и молочного животноводства, а также садоводства по кластерному подходу.

"По всем кластерным цепочкам будут предоставлены льготные условия финансирования и оказана необходимая поддержка со стороны государства, в том числе в осуществлении экспорта продукции", - сказал он.

По итогам совещания руководителям местных органов власти дан ряд поручений, включая обеспечение бесперебойного энергоснабжения в зимний период и безопасности на туристических объектах, выполнение социальных обязательств в полном объёме.

Напомним, вице-премьер-министр, и.о. премьер-министра находится в Иссык-Кульской области с рабочей поездкой.


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URL: https://www.vb.kg/395473
Теги:
Иссык-Кульская область, продовольствие, цены, Кыргызстан
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