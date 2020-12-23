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Садыр Жапаров поддержал Договор о правах и свободах (видео)

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в Бишкеке ряд кандидатов в президенты Кыргызской Республики подписали "Договор о правах и свободах", который направлен на обеспечение свободы слова, демократии, верховенства права и прав человека в Кыргызстане.

От имени кандидата в президенты Садыра Жапарова, который проводит агитацию в регионах, выступил его представитель Канатбек Тургунбеков:

"От имени кандидата в президенты Садыра Жапарова хочу заявить о поддержке договора прав и свобод. Права и свободы граждан – это наше достижение и достояние. Это то, на чем строятся принципы демократического государства. То, что мы должны защищать и оберегать. Мы не можем говорить об экономическом, правовом развитии, если должным образом не сохраним права и свободы наших граждан. Но главное, чтобы это поддержка не оставалась на бумаге, чтобы права и свободы не были декларативными. Мы на деле ежедневно, ежеминутно доказывать, что Кыргызстан – это страна, где на первом месте стоят права и свободы граждан, что в нашей стране нет ущемлений по каким-либо признакам, что Кыргызстан – это страна, граждане которой могут без страха выражать свои мнения. Мы не имеем права забывать недалекое прошлое, когда журналистов уничтожали физически, - сказал представитель избирательного штаба Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/395474
Теги:
права человека, Кыргызстан, Садыр Жапаров, СМИ
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