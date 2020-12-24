Вернись, студент, в реальность! Почему ВУЗы не снижают стоимость контракта?

Как и многие школы, высшие учебные заведения Кыргызстана обещают открыть для реального обучения после Нового года.

За время удаленного обучения с марта прошлого года в системе высшего образования накопилась масса проблем. Самая главная: студенты–контрактники требуют реального обучения, за которое они платят немалые суммы.

В Минобразования и науки создана рабочая группа, которая должна разработать детальный алгоритм по организации учебного процесса в вузах с учетом специфики подготовки по отдельным направлениям в формате смешанного обучения. То есть предусматривается как онлайн, так и офлайн–учеба. Решение будет согласовываться с Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом.

Стоимость контракта - один из основных вопросов, который волнует учащихся.

- С тем, что качество обучения находится на низком уровне, мы уже смирились, приходится дополнительно самостоятельно заниматься. Но в нашем вузе в этом году повысили плату за контракт. Мы сами оплачиваем Интернет, у некоторых не хватает средств, чтобы подключить скоростной режим. Из–за этого не получается нормально слушать онлайн–лекции. Прошлый учебный год, когда с марта мы учились из дома, нас все равно заставляли платить полную сумму, - рассказала студентка Бишкекского государственного (бывшего гуманитарного) университета Аида, которая попросила не называть ее фамилию.

По словам студентки, вуз не обеспечивает преподавателей нормальной техникой для ведения онлайн–лекций.

- Преподаватели за свои средства оплачивают Интернет, во время удаленных занятий многих наставников не слышно из–за отсутствия нормального микрофона или аппаратуры, что превращает обучение в постоянные: "А можете повторить? Вас не слышно!" - возмущается студентка.

По поводу дорогих контрактов студенты и их родители жалуются и в Министерство образования, где им отвечают, что у чиновников нет полномочий повышать или снижать стоимость обучения в вузах и колледжах.

По словам министра образования Алмазбека Бейшеналиева, согласно распоряжению правительства, прейскурант тарифов на платные образовательные услуги утверждается руководителем образовательной организации.

- Средняя стоимость обучения на контрактной основе в государственных вузах составляет 28 тысяч 544 сома в год, из этой суммы 76,2 процента составляют расходы на оплату труда, 22,4 процента - текущие расходы (коммунальные услуги, учебные расходы) и лишь 1,4 процента идут на укрепление материально–технической базы вузов, - разъясняет Бейшеналиев.

По его словам, переход на дистанционную форму обучения не влечет за собой существенное уменьшение фонда оплаты труда, так как учебный процесс по этой форме обучения не предполагает сокращение численности профессорско–преподавательского состава. Возможно лишь временное сокращение численности некоторых должностей младшего технического персонала (уборщиц, сантехников, слесарей).

На прошлой неделе на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Закон "Об образовании". Инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешев пояснил, что поступает много обращений от родителей.

- Сейчас идет онлайн–обучение, но если рассмотреть контракт, то стоимость обучения не снижается, а увеличивается из–за роста курса доллара. Если так посмотреть, то учебные заведения избавились пока от некоторых расходов, в таких ситуациях мы должны дать право Минобразования приказом делать скидки на обучение в вузах и школах, - предлагает Бекешев.

Также он отметил, что в вузах студенты заключали контракт на очное обучение, а по факту сейчас из–за коронавируса проводится дистанционное обучение.

- Это нарушение требований пунктов контракта, если студенты подадут в суд, то они выиграют, - считает Бекешев.

На заседании комитета стало известно, что правительство дало отрицательное заключение по законопроекту. Замминистра образования Надира Джусупбекова пояснила: министерство в рамках полномочий отправило обращения в вузы и школы о том, чтобы с учетом сэкономленных средств индивидуально пересмотрели сумму контракта.

Между тем есть и студенты, которые, наоборот, рады онлайн–обучению. Прежде всего это те, кто живет в регионах. Им не надо приезжать на учебу, допустим, из Ошской области в Бишкек, снимать квартиру либо заселяться в общежитие.

Отсутствие или нехватка практики - другая проблема учащихся. Причем удаленно сейчас учатся даже на те специальности, где требуются практические занятия. Например, медики.

При этом чиновники говорят, что полный возврат офлайн–учебы с учетом эпидситуации пока невозможен. Аудитории вузов просто не позволят обеспечить социальную дистанцию.

Но Минобразования обещает вернуть хотя бы часть предметов в обычный режим обучения.