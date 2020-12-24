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Верховный суд напомнил Ташиеву о презумпции невиновности

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- Оксана Гут
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Верховный суд Кыргызской Республики прокомментировал сообщение председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о планируемом задержании Гульбары Калиевой.

"Верховный суд считает важным напомнить, что презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда", - заявляют в пресс-службе ведомства.

Касательно внедрения АИС "Местный суд" отмечается, что данный проект реализуется в рамках проекта Европейского Союза "Верховенства права в Кыргызской Республике" и проведение тендеров, и отбор подрядчиков проводится самой международной организацией.

"Поэтому руководство высшего судебного органа и сотрудники не могут быть причастны в озвученных обвинениях. Судебная ветвь власти в последнее время часто сталкивается с неконструктивной критикой и обвинениями со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, которые выносят в публичную плоскость вопросы, по которым проводится досудебная проверка.

Публичные выступления, в которых содержатся обвинения представителей судебной ветви власти, в конечном итоге приводят к её дискредитации. Такие явления подрывают доверие общества к судебным органам и идут в разрез с действующим законодательством", - высказались в Верховном суде.


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URL: https://www.vb.kg/395496
Теги:
Верховный суд, задержание, закон, тендер, уголовная ответственность, Кыргызстан, Гульбара Калиева, ГКНБ, Камчыбек Ташиев
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Комментарии
Мнение
24.12.2020, 13:04

Доверие, дискредитация....

О каком авторитете они говорят?

Нет у них авторитета и не было ни когда лет 30.... 

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