Верховный суд напомнил Ташиеву о презумпции невиновности

Верховный суд Кыргызской Республики прокомментировал сообщение председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о планируемом задержании Гульбары Калиевой.

"Верховный суд считает важным напомнить, что презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда", - заявляют в пресс-службе ведомства.

Касательно внедрения АИС "Местный суд" отмечается, что данный проект реализуется в рамках проекта Европейского Союза "Верховенства права в Кыргызской Республике" и проведение тендеров, и отбор подрядчиков проводится самой международной организацией.

"Поэтому руководство высшего судебного органа и сотрудники не могут быть причастны в озвученных обвинениях. Судебная ветвь власти в последнее время часто сталкивается с неконструктивной критикой и обвинениями со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, которые выносят в публичную плоскость вопросы, по которым проводится досудебная проверка.

Публичные выступления, в которых содержатся обвинения представителей судебной ветви власти, в конечном итоге приводят к её дискредитации. Такие явления подрывают доверие общества к судебным органам и идут в разрез с действующим законодательством", - высказались в Верховном суде.