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Как проголосовать на выборах гражданам с Covid-19?

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- Виктория Гунгер
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Существует конституционное право любого человека – голосовать, принимать участие в выборах. Но что делать, если у человека обнаружены признаки коронавируса или пневмонии? Что нужно сделать, чтобы воспользоваться своим гражданским правом?

VB.KG и Инициативная группа юристов "В рамках закона" разбиралась в вопросе.

Юристы отмечают, что если избиратель заразился коронавирусом, но хочет проголосовать на предстоящих выборах и референдуме 10 января 2021 года, то возможны следующие варианты:

  1. Не позднее 07 января 2021 года подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) о предоставлении возможности проголосовать накануне выборов вне помещения. То есть проголосовать у себя дома или в больнице, если вы находитесь на стационарном режиме.
  2. Такое заявление избирателя может быть сделано в любое время после формирования УИК, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования. В заявлении должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования, и паспортные данные избирателя.
  3. Прийти на участок и проголосовать в промежутке с 18:00 до 20:00, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры и следующие рекомендации:
  4. Соблюдать все требования и указания членов УИК;
  5. После проверки температуры и обработки рук у входа в помещение для голосования надеть предоставленные УИК маску и перчатки;

Важно:

Не снимайте маску и перчатки в период нахождения на избирательном участке, за исключением времени прохождения идентификации;

Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра как вне, так и внутри помещения для голосования;

Не приходите на избирательный участок всей семьей (приходите по очереди);

Не приводите с собой детей.

Если вы пробудете в помещении не более 20 минут и близкого контакта с потенциальными носителями вируса у вас не предвидится, плюс вы будете в маске и перчатках, то при таком исходе риск заражения других минимален.

А какой выбор сделаете вы, уважаемые читатели, остаться дома и не рисковать или голосовать?


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URL: https://www.vb.kg/395509
Теги:
выборы, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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