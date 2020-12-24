Как проголосовать на выборах гражданам с Covid-19?

Существует конституционное право любого человека – голосовать, принимать участие в выборах. Но что делать, если у человека обнаружены признаки коронавируса или пневмонии? Что нужно сделать, чтобы воспользоваться своим гражданским правом?
VB.KG и Инициативная группа юристов "В рамках закона" разбиралась в вопросе.
Юристы отмечают, что если избиратель заразился коронавирусом, но хочет проголосовать на предстоящих выборах и референдуме 10 января 2021 года, то возможны следующие варианты:
Важно:
Не снимайте маску и перчатки в период нахождения на избирательном участке, за исключением времени прохождения идентификации;
Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра как вне, так и внутри помещения для голосования;
Не приходите на избирательный участок всей семьей (приходите по очереди);
Не приводите с собой детей.
Если вы пробудете в помещении не более 20 минут и близкого контакта с потенциальными носителями вируса у вас не предвидится, плюс вы будете в маске и перчатках, то при таком исходе риск заражения других минимален.
А какой выбор сделаете вы, уважаемые читатели, остаться дома и не рисковать или голосовать?